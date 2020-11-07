«Людям этого не понять». Нурмагомедов рассказал о своем уходе из профессионального спорта

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился подробностями о завершении спортивной карьеры на встрече с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым. Он признался, что уход дался ему тяжело. Такое решение боец принял перед боем с американцем Джастином Гейджи.

«Это решение по-любому придет в 32 года, в 34 или 35. Это очень тяжелое решение для меня, потому что этим я занимаюсь всю жизнь. <…> Вот так <…> переформатироваться — это очень сложная задача. Людям этого не понять. Но будем стараться, будем двигаться дальше», — рассказал он.

На это встрече он рассказал, что перед боем у него были серьезные травмы. Выяснилось, что в сентябре он лежал в реанимации, а после выписки сломал на ноге палец. Спортсмен также признался, что последний поединок, в котором он победил, для него был совершенно иным без отца. После победы он заявил, что хочет больше проводить времени с семьей. Но не исключено, что после завершения карьеры Нурмагомедов попробует себя в качестве тренера молодых бойцов.

Ранее спортивные журналисты предположили, что для возвращения Нурмагомедова в октагон есть несколько причин. Например, отец бойца мечтал, чтобы его наследник не просто стал чемпионом UFC, а довел свой рекорд до 30 побед подряд и только после этого ушел. Получается, спортсмену не хватает одной победы.