Знаменитости 16 сентября 2023, 13:55 Любшин пришел в сознание после микроинсульта Mash: Любшина перевели из реанимации после микроинсульта РИА «Новости»

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Актера Станислава Любшина, госпитализированного прямо с репетиции во МХАТе, перевели из реанимации в отделение после микроинсульта. В состоянии артиста началась положительная динамика, сообщил Telegram-канал Mash.

Во время госпитализации Любшин был дезориентирован и не мог назвать даже свое имя. Однако первое КТ не выявило нарушений в мозге. Причиной ухудшегося состояния артиста стал микроинсульт.

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«Сейчас Любшин в сознании: его память почти полностью восстановилась, ситуацию вокруг он понимает», — указали в публикации.

Врачи прописали актеру постельный режим и настоятельно рекомендовали временно отказаться от театра. Показы постановки «Третий звонок, господа!» с Любшиным в главной роли могут не состоятся во МХАТе 4 и 17 октября, отметил Mash.

О госпитализации артиста стало известно 14 сентября. Любшина увезли 11 сентября в Боткинскую больницу, где медики заподозрили у него транзиторную ишемическую атаку головного мозга.

Позже коллега актера Евгений Киндинов рассказал «360», что у Любшина подскочило давление.