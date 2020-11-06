Сатирик Семен Альтов заявил, что в последние месяцы Михаил Жванецкий чувствовал себя уже очень плохо. Но никогда не забывал о зрителе.

Альтов рассказал «360», что Жванецкий собирал многотысячные залы, когда ему было уже за 80. Ответная любовь зрителя была для него очень важна.

«Выходить после 80 лет на сцену, собрать по четыре тысячи человек, держать [внимание] и быть нужным такому количеству людей — это, конечно, огромные затраты энергии. А у него ее было много. Эта ответная любовь зала была ему нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его. То, что он отказался от выступлений — наверное, лишившись этого кислорода… Возможно, именно это и приблизило конец», — предположил собеседник «360».

По словам Альтова, смерть Жванецкого — это потеря не только для страны, но и для всего мира.

«Это был лечащий врач! Ушел лечащий врач. Болеть будем — а лечить нас никто толком не сможет так, как это делал он. Диагноз никто не поставит так, как он», — заявил Альтов.

По словам собеседника «360», в последние месяцы он слышал о том, что Михаил Жванецкий чувствует себя плохо. «Я знаю, что он был плох, что плохо ходил. Мне говорили», — заключил Семен Альтов.