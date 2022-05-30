Любовь Успенскую ждет суд за избиение собаки

Дизайнер Анна Кауфман, которая проживает рядом с Любовью Успенской, планирует подать в суд на певицу. По словам женщины, певица избила одну из ее собак. Юрист Александр Добровинский, к которому обратилась Кауфман, рассказал о результатах беседы со знаменитостью. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Мужчина заявил, что Успенская не извинилась перед владелицей собак. Более того, она заявила, что трехмесячный щенок сам на нее напал. Кауфман же заявила, что певица избила не щенка, а другую собаку -- почти неходячего старого пса.

«Я написал Любе, когда это случилось, она сказала, что напротив них живут проститутки. Я не понимаю, почему такое обращение. Успенская пока не извинилась. Я получил от нее смс, в котором она говорит, что ее искусала эта собака, этот трехмесячный щенок просто порвал Любу. Я себе это просто представить не могу», — сказал юрист.

Добровинский заявил, что против Успенской теперь могут возбудить уголовное дело по одной из статей — «Причинение ущерба имуществу» или «Жестокое обращение с животными». Сделают это в том случае, если собаке понадобиться операция. Помимо этого, звезде придется выплатить денежную компенсацию.