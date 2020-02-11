Любовь Успенская заявила о травле после скандала с дочерью

Скандал с дочерью обернулся травлей для певицы Любови Успенской. Она призналась, что ее жизнь пытаются разрушить, и поблагодарила своих зрителей за поддержку и любовь.

Артистка разместила в Instagram пост, где и написала слова признательности верящим ей людям. Спасибо Успенская сказала и со сцены — пришедшим на ее концерт в Ставрополе.

«Еще раз спасибо моим зрителям, которые любят и поддерживают меня, верят мне, а не позорным негодяям, которые пытаются очернить меня и разрушить мою семью. Но этим продажным и бессовестным журналистам это не удастся!» — подписала певица свою публикацию.

На видео она призналась, что возможность находиться на сцене — это лучшее лекарство для артиста, которое не позволяет сломаться.

Дочь певицы Татьяна Плаксина в на телешоу «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в издевательствах. Ведущая программы Лера Кудрявцева позже извинилась перед Успенской и заявила, что личность гостя шоу узнала за пять минут до его начала.

На саму королеву шансона ситуация повлияла негативно: Любовь Успенская слегла, ей диагностировали предынсультное состояние и предписали постоянное наблюдение врача.

После скандала дочь артистки уехала в США. Кроме Плаксиной, у Любови Успенской детей больше нет. Татьяну она родила в браке с бизнесменом Александром Плаксиным, который живет в Соединенных Штатах.