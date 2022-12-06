Знаменитости 06 декабря 2022, 10:45 Любовь Успенская рассказала, от какой вредной привычки ей удалось избавиться Певица Любовь Успенская сумела отказаться от алкоголя

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Известная исполнительница русского шансона Любовь Успенская смогла отказаться от алкоголя и не употребляет его уже четыре года. Об этом артистка рассказала в беседе с teleprogramma.pro.

По словам певицы, на протяжении четырех лет она не позволяет себе никаких спиртных напитков даже на праздники.

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Успенская отметила, что многие люди употребляют крепкое, чтобы поднять настроение, однако ей такой допинг не нужен - певица наслаждается каждым прожитым днем и без увеселительных напитков. Артистке удалось избавиться от пагубной привычки благодаря силе воли.

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