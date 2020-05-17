Любовь Успенская рассказала о смерти близких людей от коронавируса

«Выхода нет. И это действительно серьезно. Пожалуйста, не подумайте, что это паника или „развод“… Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей», — заявила Успенская.

Певица не уточнила, о ком идет речь.

Кроме того, музыкальная исполнительница рассказала, что у нескольких ее друзей выявили коронавирус, сейчас они лечатся. По словам Успенской, они живут в других странах.

Певица попросила скептиков не сомневаться в существовании пандемии: «Кто думает, что это все ерунда — это не так».

Помимо этого Успенская рассказала о своих буднях во время режима самоизоляции. За это время она сблизилась с домашним персоналом и помощниками. Ее муж и дочь сейчас живут в США. Подписчики поинтересовались у певицы, какие отношения у нее складываются с наследницей, ранее обвинившей мать во многих своих проблемах. На этот вопрос певица отказалась отвечать.