Любовь Успенская рассказала, как снесла два забора после попойки со Славой

Успенская рассказала, как после недавнего застолья села за руль, и что из этого вышло.

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«Ко мне пришла моя подруга Слава — певица, мы соседи, набухались с ней. Я говорю: „Ты не пойдешь, я тебя отвезу на машине“. Я села за руль нового автомобиля моей дочки. Забыла, что у меня сзади забор и еще ворота. И со всей скорости въехала задом в эти заборы. А подъезжаю к славиному дому и врезаюсь в забор», — поведала певица.

Также она уточнила, что причиной поездки стал закончившийся у Успенской алкоголь.

По словам Успенской, даже в состоянии алкогольного опьянения Слава верно ответила на все вопросы игры «Кто хочет стать миллионером», в которую они играли на телефоне во время встречи.

Кроме того, Успенская рассказала о случае из детства, когда она обварила кипятком стоявшего под ее окнами извращенца.