Любовь Успенская ответила на критику

67-летнюю Любовь Успенскую часто обвиняют в злоупотреблении пластическими операциями. Однако певица уверена — главное, чтобы она нравилась сама себе. О реакции Успенской на критику написали «Дни.ру».

Певица уверена: на первом месте всегда должна стоять харизма и любовь к себе.

«Говорят, что у меня сделано! Ну, хорошо, внешность можно сделать. А голос? А харизму? <…> Вот часто слышу: „Ой, она там опять что-то сделала!“ Да делайте, что хотите! Самое главное, чтобы вы вставали утром, подходили к зеркалу и смотрели, что там, там и там все хорошо, все нравится. А когда ты любишь себя, то и все тебя любят», — рассуждает Успенская.

На вопросы журналистов о новых отношениях певица отвечает уклончиво: говорит, что пока не время и сейчас ей приятно проводить время в работе и с дочерью, с которой у Успенской, видимо, наступило долгожданное примирение после былых конфликтов.

«Сегодня пора работы, занятия творчеством и наслаждения счастьем, поскольку моя дочь — здоровая и счастливая — со мной. Талантливые композиторы уже пишут ей песни в подарок. Танечка (дочь Успенской Татьяна Плаксина — прим.ред.) поет так, что меня переплюнет! Мы вместе уже давали пару концертов. Ее имя будет звучать везде», — уверена певица.