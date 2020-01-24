Любовь Толкалину осудили в соцсетях за обнаженку

Актриса отреагировала таким образом на критику предыдущей ее публикации.

«Друзья мои, а расскажите-ка пожалуйста, что вас так обижает и тревожит в голой ступне предыдущего поста? я удивлена искренне. картинка ведь не про родинки и изьяны педикюра… она ведь про композицию кадра… кто-то видит буквальность и беса в ребро, а кто-то ведь экспрессию и динамичность… не выдавайте себя, не пишите пожалуйста пошлостей, все это вы пишете про себя, потому что именно вы это видите… отписаться можно молча», — написала в публикации Толкалина.

В ответ на эту публикацию актрису раскритиковали еще больше.

«Не берите пример с Волочковой», «Вам не хватает внимания…», «Какая необходимость взрослой женщине так выставляться, я очень Вас уважаю, но это прямо не Вы», «Актрисы с ума сходят», «На хрена??? И в одежде видно, что у Вас отличная фигура… захотелось комплиментов?» — написали подписчики в комментариях к откровенному снимку. Другие пользователи соцсети признали, что публиковать на своей странице звезда может то, что ей хочется. Также некоторые отметили, что выглядит актриса прекрасно.

Отвечая на комментарии, Толкалина держалась в рамках корректности, но и не давала себя в обиду.