Знаменитости 22 апреля 2023, 17:06 Любовь Толкалина раскрыла неожиданный секрет семьи Михалковых-Кончаловских Актриса Толкалина: в семье Михалковых-Кончаловских детям запрещают рисовать Telegram

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Актриса Любовь Толкалина 20 лет была замужем за режиссером Егором Кончаловским, однако сблизиться с его родней ей так и не удалось. Толкалина рассказала, что в клане Михалковых-Кончаловских довольно строгие правила. Об этом написало издание «Актуальные новости».

По словам актрисы, в семье требовательны даже к самым младшим: например, детям запрещают рисовать.

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«Я уходила к детям, чтобы порисовать. А когда вернулась с рисунками, все были очень удивлены. Как оказалось, в этой семье детям запрещено рисовать», — вспомнила она случай из жизни.

Запрет объясняется тем, что «рисовали Кончаловский и Суриков, а потому больше никому не нужно этого делать».

Толкалина призналась: у нее все время возникало ощущение, что ее пытаются задеть, она все время была «словно под микроскопом». Актриса добавила, что любит некоторые фильмы Андрея Кончаловского и даже считает, что они в целом «сделали» ее, но диалог с ним не складывался, они друг друга не понимали, а он не пытался идти на контакт. Из-за этого у Толкалиной была «страшная депрессия».