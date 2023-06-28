Знаменитости 28 июня 2023, 18:57 «Люблю его». Моника Беллуччи призналась, что начала встречаться с Тимом Бертоном Актриса Моника Беллуччи подтвердила, что встречается с режиссером Тимом Бертоном Кинопоиск

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Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи подтвердила, что начала встречаться с культовым американский кинорежиссером и продюсером Тимом Бертоном. Новые фото пары опубликовал Telegram-канал Super.ru.

«Прежде всего, я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни… Я знаю этого человека, я люблю его», — заявила Моника.

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Пару впервые заметили в феврале этого года. Но их роман, предположительно, начался в октябре, после того, как они были вместе в Лионе на кинофестивале имени братьев Люмьер, писали СМИ. Знаменитости долгое время не подтверждали своих отношений.

При этом Беллуччи и Бертон знакомы давно — более 15 лет. Как отмечала актриса, с определенного возраста люди начинают находиться «в другой энергии».

Поклонники пришли в восторг от новости. Они оставили множество комментариев под публикацией канала.

«Что за сладкая парочка»;

«Они очень гармонично смотрятся»;

«Счастья им, прекрасная пара!» — писали фанаты.

Ранее Беллуччи была замужем за актером Венсаном Касселем, у нее есть двое детей от этого брака. Пара объявила о разводе в 2010 году. С 1990 по 1994 год Беллуччи была женой фотографа Клаудио Карлоса Бассо.

Тим Бертон официально был женат всего один раз: его брак с немецкой художницей Леной Гизеке продлился несколько лет.