«Любить друг друга будут до боли». Мама Тимати предрекла сложные отношения между певцом и дочерью

По словам Симоны, Алиса растет очень похожей на своего отца. Из-за этого ее сыну будет сложно выстроить отношения со своей дочерью в будущем. Симона Юнусова заявила, что у Алисы аналогичный характер с папой, в связи с чем они оба не хотят идти на взаимные уступки, не желая проявлять прилюдные проявления нежности. При этом Тимати очень любит дочь, но не признается в этом перед людьми.

«Чересчур у них похожи характеры. Любить друг друга будут до боли, но ни тот, ни другая в этом прилюдно не признаются. Ведь любовь — это зависимость, а зависимость — форма слабости. Отец и дочь — отдельная Вселенная, которую надо заслужить… Каждому из них придется научиться слышать другого среди множества звуковых помех и настраивать свой камертон на совместное звучание», — написала Симона.