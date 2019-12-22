Любимые серьги Зыкиной ушли «с молотка» за 2,3 миллиона

Любимые серьги знаменитой советской певицы Людмилы Зыкиной продали на аукционе. Изделия с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами ушли за 2,3 миллиона рублей. Стартовая цена лота составляла один миллион.

В рамках мемориальных торгов на продажу выставлены 63 предмета. В воскресенье, 22 декабря прошли первые торги, сообщило РИА «Новости». Один из лотов были любимые серьги Зыкиной, в которых она запечатлена на многих фотографиях. Она их называла «мои серьги». Шедевр ювелирного искусства был изготовлен предположительно в 1908–1917 годах. До последнего времени украшения принадлежали наследникам артистки.

Источник фото: РИА «Новости»

Кроме того, на торги было выставлено колье, которое для артистки изготовили бакинские ювелиры. По семейному преданию, украшение преподнес Зыкиной бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев. Этот лот ушел за 1,2 миллиона рублей. Стартовая цена каждого из лотов была по миллиону рублей.

Источник фото: РИА «Новости»

Вторую часть украшений Зыкиной выставят на торги в 2020 году. Часть вырученных средств направят на то, чтобы увековечить память знаменитой советской певицы.