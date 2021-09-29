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    29 сентября 2021, 15:12

    Лянка Грыу рассказала, почему переехала в США

    Дарья Морозова

    Актриса Лянка Грыу рассказала о своем переезде в США. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Актриса отметила, что хочет сделать карьеру в Голливуде. Ее американские друзья уже нашли ей агента.

    Некоторые успехи Грыу уже сделала. Недавно ее фильм выбрали для участия в известном фестивали в Нью-Йорке. Актриса продолжает сниматься и в России. Недавно она сыграла в фильме «Русские горки».

    Грыу заключила, что возвращаться в Россию она в ближайшее время не планирует.