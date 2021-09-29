Лянка Грыу рассказала, почему переехала в США

Актриса Лянка Грыу рассказала о своем переезде в США. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Актриса отметила, что хочет сделать карьеру в Голливуде. Ее американские друзья уже нашли ей агента.

Некоторые успехи Грыу уже сделала. Недавно ее фильм выбрали для участия в известном фестивали в Нью-Йорке. Актриса продолжает сниматься и в России. Недавно она сыграла в фильме «Русские горки».

Грыу заключила, что возвращаться в Россию она в ближайшее время не планирует.