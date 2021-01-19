Ляйсан Утяшева рассказала, как поддерживает фигуру

Она рассказала, что ее рацион состоит по большей части из растительной пищи. На завтрак Утяшева ест суп без соли — куриный или овощной. На обед она съедает что-то плотное и обязательно включает в него овощной салат. Ужин можно пропустить, если нет чувства голода, уточнила телеведущая. Если же все-таки поесть хочется, то подойдет каша.

Она уточнила, что есть еще несколько правил. Во-первых, нельзя запивать еду. Во-вторых, нужно следить за балансом зерновых, свежих овощей и фруктов и молочки в рационе. В-третьих, во время приема пищи должно быть хорошее настроение.

«Питаясь по такой системе — очень легко не есть после 20:00. А мне и не хочется, когда на завтрак был суп, потом плотный обед и легкий ужин… организм сытый спокойный и к вечеру не хочется съесть слона», — поделилась Утяшева.