Ляйсан Утяшева призналась, что отказывается от еды, чтобы сохранить отношения с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева уже много лет находится в браке с российским шоуменом Павлом Волей. Однако сохранить с ним отношения спортсменке удается не так легко, как может показаться на первый взгляд. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

Павла Волю природа наградила очень хороши метаболизмом. Он может позволить себе абсолютно любую еду и при этом не поправится ни на килограмм. Однако, по словам Ляйсан, она обладает склонностью к полноте. Спортсменка рассказала, что могла бы весить на несколько десятков килограммов больше, но вместо этого держит себя в форме, чтобы соотвествовать супругу.

«Мне очень тяжело с человеком, которому можно все. Это мой муж. Но я научилась с этим мириться», — призналась Утяшева.

Спортсменка заявила, что во время поездок на отдых ее муж ест очень много, а она постоянно ограничивает себя. Ради красивого внешнего вида после беременности ей пришлось почти полностью отказаться от сахара и мучного. Кроме того, знаменитость редко позволяет себе мясо. Также она поделилась лайфхаком. Вместо того, чтобы тратить средства на сладости, она приобретает брендовую одежду.