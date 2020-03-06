Ляйсан Утяшева поразила фанатов «шпагатом краба». Видео

Российская спортсменка Ляйсан Утяшева шокировала подписчиков в Instagram своей гибкостью. Она опубликовала ролик, на котором продемонстрировала потрясающую растяжку.

На видеозаписи двукратная чемпионка Европы в ярко-желтом костюме выполнила несколько упражнений на гибкость.

«В любой непонятной ситуации улыбаемся и машем… Либо делаем шпагат — краба…» — иронично подписала пост Утяшева.

Многие пользователи отметили красивую подтянутую фигуру спортсменки. А поклонники восхитились талантом прославленной экс-гимнастки, они не скупились на комплименты в ее адрес. Нашлись и те, кто провел аналогию между Утяшевой и Анастасией Волочковой, которая часто выкладывает в своем Instagram-аккаунте фотографии и видеозаписи с выполнением шпагата.

«Волочкова отдыхает»; «Выглядит так, будто вы с другой планеты»; «Боже мой! Как у Вас это получается?! Супер»; «Умничка. Лучший шпагат! Классная девушка», писали пользователи в комментариях под видео.

Всего за день ролик Утяшевой набрал больше 780 тысяч просмотров.

В феврале спортсменка рассказала своим подписчикам о трудностях проживания в США. Пока муж Утяшевой, комик и резидент Comedy Club Павел Воля гастролировал по Штатам, они всей семьей находились в Майами.