Знаменитости 21 июля 2023, 16:52 Ляйсан Утяшева и Павел Воля провели экстремальный отпуск на Камчатке

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Звезды Ляйсан Утяшева и Павел Воля провели свой отпуск не на пляже, а в более экстремальном месте. Об этом рассказали «Дни.ру».

Супруги отправились в увлекательное путешествие по Камчатке. Они даже покорили один из спящих вулканов — Горелый. Утяшева и Воля поднялись на вершину и поделились фотографиями уникальной природы. Спортсменка посоветовала всем ехать на Камчатку и совершать восхождение.

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«И по пути не сдаваться!» — написала Ляйсан Утяшева.

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