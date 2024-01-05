Знаменитости 05 января 2024, 22:51 «Ля ты крыса». Косторная нагрубила дизайнеру, которая обвинила ее в неоплате костюмов Косторная вернула костюмы дизайнеру в пакете с оскорбительной надписью РИА «Новости»

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Конфликт между фигуристкой Аленой Косторной и дизайнером костюмов Аленой Куклычевой набирает новые обороты. Спортсменка вернула костюмы в пакете с оскорбительной надписью. Об этом дизайнер рассказала в социальных сетях.

Куклычева показала в соцсетях пакет, на котором была надпись «Ля ты крыса».

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«Смотрите, какой пакет. Видите, она мне в какой пакет положила? И еще она мне нахамила. Сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама. Там огромное количество костюмов», — заявила дизайнер.

Ранее Куклычева отказалась шить костюмы для Косторной. По словам дизайнера, фигуристка не оплатила свои наряды для выступлений и не вернула их. Куклычева опубликовала в социальных сетях скриншот переписки с Косторной, где попросила спортсменку оплатить костюмы и вернуть некоторые из них. Косторная на просьбу не ответила.