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    23 февраля 2021, 23:43

    Лиза Пескова выложила фото своего младшего брата

    Кирилл Фролов

    Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза поздравила мужчин с 23 февраля. «Как же я счастлива, что в моей жизни столько защитников!» — написала она в Instagram.

    Лиза Пескова выложила фото своего младшего брата

    Там же Лиза выложила фото одного из-защитников — своего младшего брата Дени (Данилы). На кадрах 13-летний школьник держит на коленях собаку породы хаски. Указано, что снимки сделаны в Мурманске.

    Пользователи отметили, что Дени вырос за последний год. И что он похож на родителей.

    Дмитрий Песков состоит в третьем браке с фигуристкой Татьяной Навкой. Пара воспитывает шестилетнюю дочь Надю. Ребенок занимается танцами и фигурным катанием.

    До этого Песков был женат на дочери дипломата Екатерине Солоцинской. В этом браке родились Данила, Елизавета и Михаил. Оба брата жили с матерью во Франции.

    Также у Пескова есть взрослый сын от первого брака с внучкой полководца Анастасией Буденной. Николаю Чоулз-Пескову 30 лет.