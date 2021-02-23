Лиза Пескова выложила фото своего младшего брата

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза поздравила мужчин с 23 февраля. «Как же я счастлива, что в моей жизни столько защитников!» — написала она в Instagram.

Там же Лиза выложила фото одного из-защитников — своего младшего брата Дени (Данилы). На кадрах 13-летний школьник держит на коленях собаку породы хаски. Указано, что снимки сделаны в Мурманске.

Пользователи отметили, что Дени вырос за последний год. И что он похож на родителей.

Дмитрий Песков состоит в третьем браке с фигуристкой Татьяной Навкой. Пара воспитывает шестилетнюю дочь Надю. Ребенок занимается танцами и фигурным катанием.

До этого Песков был женат на дочери дипломата Екатерине Солоцинской. В этом браке родились Данила, Елизавета и Михаил. Оба брата жили с матерью во Франции.

Также у Пескова есть взрослый сын от первого брака с внучкой полководца Анастасией Буденной. Николаю Чоулз-Пескову 30 лет.