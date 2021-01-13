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    13 января 2021, 15:44

    Ефремову предложили работать в колонии чтецом в храме

    Дарья Морозова

    Актер Борис Ливанов рассказал, что Михаилу Ефремову предложили работать чтецом в храме в колонии. Об этом сообщил сайт kp.ru.
    Ефремову предложили работать в колонии чтецом в храме

    По его словам, Ефремов — религиозный человек и «вполне может найти отдушину, став чтецом».

    «Ему это предложили. Он может обслуживать храм», — заключил Ливанов.

    Также Ливанов рассказал, что не сочувствует Ефремову. Больше сочувствия у него вызывает семья погибшего Сергея Захарова.

    «Считаю, то, что дальше будет происходить с Ефремовым, — только ему во благо. Миша эту ситуацию строил своими собственными руками», — заключил актер.

    Ранее Ефремов усомнился в возможности продолжить актерскую карьеру после освобождения из колонии. Об этом сказано в его письме младшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова. Ефремов попросил у сына водителя — Валерия — прощения за смерть отца. Актер также попросил его принять соболезнования. В письме Ефремов рассказал, что сам потерял отца больше 20 лет назад, поэтому понимает чувства Валерия.

    После произошедшей трагедии, как подчеркнул актер, одна часть его жизни оказалась безвозвратно закончена.