Ефремову предложили работать в колонии чтецом в храме

По его словам, Ефремов — религиозный человек и «вполне может найти отдушину, став чтецом».

«Ему это предложили. Он может обслуживать храм», — заключил Ливанов.

Также Ливанов рассказал, что не сочувствует Ефремову. Больше сочувствия у него вызывает семья погибшего Сергея Захарова.

«Считаю, то, что дальше будет происходить с Ефремовым, — только ему во благо. Миша эту ситуацию строил своими собственными руками», — заключил актер.

Ранее Ефремов усомнился в возможности продолжить актерскую карьеру после освобождения из колонии. Об этом сказано в его письме младшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова. Ефремов попросил у сына водителя — Валерия — прощения за смерть отца. Актер также попросил его принять соболезнования. В письме Ефремов рассказал, что сам потерял отца больше 20 лет назад, поэтому понимает чувства Валерия.

После произошедшей трагедии, как подчеркнул актер, одна часть его жизни оказалась безвозвратно закончена.