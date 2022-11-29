Знаменитости 29 ноября 2022, 16:13 Литва отказалась ограничивать въезд Светлане Лободе в страну МИД Литвы не нашел оснований для внесения Лободы в список нежелательных лиц РИА «Новости»

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МИД Литвы не стал вносить певицу и телеведущую Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ведомства Паулина Левицкайте. Ее процитировал ТАСС.

«Детальный анализ фактов показал, что правового основания или объективных данных, которые указывали бы на возможность включения Лободы в список нежелательных в Литве лиц, не обнаружено», — заявила она.

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О возможном внесении Лободы в список персона нон грата в Литве стало известно на прошлой неделе. Этот шаг также анонсировала Левицкайте.

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Статус Лободы в Литве начали рассматривать после репортажа национального радио LRT. В сюжете анонсировали гастроли певицы по территории прибалтийской республики.

Сама Лобода является гражданкой Украины. Сейчас она живет в Латвии. В связи с этим на нее не распространяются автоматические запреты на въезд в Литву. Такие ограничения ранее вводили для других артистов, выступавших в России.