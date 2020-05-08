Little Big презентовали новый клип и заразили поклонников «гипнотанцем»

Группа Little big выпустила новый клип на песню Hypnodancer. Она получилась в стиле танцевальных композиций 1990-х. Это первая работа артистов после хита Uno, с которым они должны были представить Россию на Евровидении-2020.

Сюжет видео разворачивается в нескольких казино, куда Ильич и другие участники приезжают для ограбления. Они одурманивают игроков «гипнотанцем». Его исполнил фронтмен группы. Он запрыгивают на стол и завораживает окружающих движениями. После этого он и его коллеги забирают все деньги и уходят.

Группа Little big должна была выступить на Евровидении в мае этого года с песней Uno. Композиция стала невероятно популярна в интернете, а российских участников называли одними из фаворитов конкурса. Однако музыкальное событие в Роттердаме отменили из-за пандемии коронавируса.

«Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации», — заявили тогда участники группы.

Ранее клип Little big на песню Skibidi стал самым просматриваемым видео в русскоязычном YouTube. У него более 400 миллионов просмотров.