Little Big не будут работать с «танцующим пухляшом» из клипа Uno

Участник группы Little Big Антон Лиссов рассказал, что коллектив прекращает сотрудничество с танцором из клипа Uno Дмитрием Красиловым. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Димарик — хороший „пухляш“. Он „хапанул“ своего, мы сделали несколько проектов — все, временная петля замкнулась», — рассказал Лиссов.

Он объяснил, что у Красилова свой путь, а группы свой, поэтому сотрудничество дальше не имеет смысла. Лиссов добавил, что не знает дальнейшие планы танцора, но они точно не будут общими с Little Big.

Ранее эксперт в области моды Александр Васильев посоветовал солистке группы Little Big Софье Таюрской не носить устаревшие бьюти-тренды. Ведь на российской сцене и так многие звезды выступают в странных нарядах.

Более того, историк моды пришел в возмущение от эпатажных образов новой возлюбленной Ильи Прусикина. Особенно возмутили Васильева дешевые украшения на девушке и вульгарный маникюр.

Некоторые наряды певицы Васильев даже сравнил с ранними микроюбками у Нюши. Кроме того, эксперт выразил негодование от стремления Софьи быть как девушки из американских клипов.