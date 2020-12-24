24 декабря 2020, 17:00
Лицо Chanel Стелла Теннант скончалась после своего юбилея
Британская супермодель Стелла Теннант, которая являлась лицом бренда Chanel, скончалась через несколько дней после своего юбилея. 17 декабря ей исполнилось 50 лет, информирует The Guardian.
О произошедшем сообщили члены семьи манекенщицы.
«С огромной печалью мы объявляем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была замечательной женщиной и служила вдохновением для всех нас. Ее будет очень не хватать», — процитировала слова близких модели «Экспресс газета».
В настоящий момент полиция уточняет причины смерти женщины. Отмечается, что кончина Теннант не обусловлена какими-то «непредвиденными обстоятельствами». Отец модели, Тобиас Уильям Теннант, призвал поклонников и СМИ отнестись с уважением к их личной жизни. Время проведения поминальной службы назовут позже.