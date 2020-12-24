Лицо Chanel Стелла Теннант скончалась после своего юбилея

О произошедшем сообщили члены семьи манекенщицы.

«С огромной печалью мы объявляем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была замечательной женщиной и служила вдохновением для всех нас. Ее будет очень не хватать», — процитировала слова близких модели «Экспресс газета».

В настоящий момент полиция уточняет причины смерти женщины. Отмечается, что кончина Теннант не обусловлена какими-то «непредвиденными обстоятельствами». Отец модели, Тобиас Уильям Теннант, призвал поклонников и СМИ отнестись с уважением к их личной жизни. Время проведения поминальной службы назовут позже.