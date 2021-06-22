«Лица нет, а живот разрезан»: экс-жена Аршавина рассказала о проблемах со здоровьем

После расставания с футболистом Андреем Аршавиным у Алисы начались серьезные проблемы со здоровьем. По словам экс-жены спортсмена, аутоиммунный некроз заметно изменил ее внешность.

«У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль. Но наступило время, когда я могу рассказать свою историю», — сказала Казьмина в интервью для YouTube-канала «Лучше — правду».

Фрагмент видео опубликовали в качестве анонса в Instagram-аккаунте проекта. Полная версия интервью выйдет 22 июня.

В середине июня Казьмина попрощалась со своими подписчиками в соцсетях. Она заявила, что у нее больше нет сил бороться за жизнь. Она рассказала, что уже год страдает из-за проблем со здоровьем. Также женщина попросила прощения у своих детей за то, что не может обеспечить им достойное будущее.

Андрей Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. У пары родилась дочь Есения. В начале 2019 года стало известно о разводе супругов. Тогда женщина говорила о большом количестве измен со стороны спортсмена. Весной 2021 года Аршавин раскрыл свою причину развода с Казьминой. По его словам, семью не удалось сохранить из-за шантажа, обмана и похищения миллиона евро.