Лисовец заявил, что в мире нет тренда на седину

Стилист Владислав Лисовец рассказал, что ни в России, ни на Западе седина не в моде. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он отметил, что этот тренд не мог бы стать популярным, так как седина мало кому идет.

На практике, ходить с седыми волосами устраивает тоже меньшинство. В Европе таких людей чуть больше, но тоже совсем немного. Среди знаменитостей таких людей можно пересчитать по пальцам.

«Все остальные все равно красят волосы, потому что и цвет кожи становится более ухоженным, и внешний вид моложе. Для женщины это очень важно», — отметил Лисовец.

В России таких людей вообще практически нет. Стилист пояснил, что бывают исключения среди тех, кому в целом не очень важна их внешность.

«Самое первое, что говорит женщина, когда садится в кресло, что у нее появились седые волосы. То есть это волнует абсолютно всех, поэтому трендом это назвать нельзя», — заключил он.

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