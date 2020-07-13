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    13 июля 2020, 18:43

    Лисовец вступился за сестру Фриске после критики фанатов певицы

    Анастасия Кременчугская

    Влад Лисовец, российский звездный стилист, в беседе с ИА Nation News прокомментировал ситуацию с Натальей Фриске, певицей, младшей сестрой покойной Жанны Фриске. Она выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.

    Наталья появилась на сцене в платье сестры, а также с афрокудрями — аналогичная прическа раньше была и у Жанны.

    Фанатов бывшей участницы группы «Блестящие» возмутило выступление ее родственницы. Многие отметили, что у Натальи отсутствует слух, а ее шоу не дотягивает до уровня концертов сестры. Некоторые обвинили женщину в попытке заработать за счет умершей артистки.

    Стилист Влад Лисовец защитил Наталью, сказав, что сестры крайне похожи: и внешне, и по общению. Он заявил, что Жанна очень сильно хотела, чтобы у младшей сестры карьера так же хорошо сложилась, как и у нее. По его словам, в данном поступке нет ничего из ряда вон выходящего, так как они - родные люди.

    «Я не вижу в этом никакой проблемы; наоборот, это даже круто, что в какой-то момент для людей могут создать иллюзию того, что Жанна с нами еще», — сказал Лисовец.