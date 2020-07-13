Лисовец вступился за сестру Фриске после критики фанатов певицы

Наталья появилась на сцене в платье сестры, а также с афрокудрями — аналогичная прическа раньше была и у Жанны.

Фанатов бывшей участницы группы «Блестящие» возмутило выступление ее родственницы. Многие отметили, что у Натальи отсутствует слух, а ее шоу не дотягивает до уровня концертов сестры. Некоторые обвинили женщину в попытке заработать за счет умершей артистки.

Стилист Влад Лисовец защитил Наталью, сказав, что сестры крайне похожи: и внешне, и по общению. Он заявил, что Жанна очень сильно хотела, чтобы у младшей сестры карьера так же хорошо сложилась, как и у нее. По его словам, в данном поступке нет ничего из ряда вон выходящего, так как они - родные люди.

«Я не вижу в этом никакой проблемы; наоборот, это даже круто, что в какой-то момент для людей могут создать иллюзию того, что Жанна с нами еще», — сказал Лисовец.