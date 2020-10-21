Лисовец призвал прекратить конфликт в Нагорном Карабахе

Знаток моды сам родился и вырос в столице Азербайджана Баку. Он отметил, что за 30 лет ничего не изменилось, проблема осталась нерешенной.

«Только теперь еще захваченные территории незаконно, которые хотят вернуть. Очень грустно об этом говорить, но складывается ощущение, что это надолго. Сейчас это все развернулось в обострение конфликта, но мне бы очень хотелось, чтобы это все закончилось», — уточнил Лисовец.

Владислав подчеркнул, что благодарен бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву за то, что он остановил кровопролитие. По мнению ведущего, в настоящий момент необходимо разобраться с землей и вернуть людям то, что им принадлежит.

Он добавил, что это должно произойти с минимальными человеческими потерями. Лисовец заметил, что политики забывают о людях, живущих на земле, и первоочередно думают о границах. Стилист заключил, что гибель народа является трагедией.