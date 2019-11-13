Лисовец: Гурченко дала понять советским женщинам, что возраста не существует

Стилист и дизайнер Владислав Лисовец высоко оценил вклад Гурченко в отношение советских женщин к себе.

«Самое главное, что сделала Гурченко для советской женщины — дала понять, что возраста не существует. Она показала, что и в 60, и в 70 лет можно быть настоящей женщиной. Кроме этого, она ввела тренд на пластическую хирургию, на уход за собой, на макияж и подачу. Гурченко была одной из немногих, кто всегда выглядел роскошно. У меня ощущение, что она с возрастом даже стала более эффектной. В конце 1980-х Гурченко стала превращаться в западную звезду, и у нее это очень хорошо получалось. Она показала, что даже если вы родились в крестьянской семье и бог не особо наделил вас внешностью, то вы можете выглядеть роскошно и красиво», — заявил стилист.

Лисовец отметил, что многие пытались подражать великой артистке.

«Гурченко по-настоящему была женщиной, и это не могло не подстегивать других», — подчеркнул он.