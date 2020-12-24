Лишний вес Мела Гибсона обеспокоил режиссеров

Режиссеров фильма Йена и Эшома Нелмсов обеспокоили лишние килограммы 64-летнего Гибсона. По их мнению, он стал чересчур полным. Актера попросили не доводить себя до ожирения.

«Я спросил у парней, стоит ли мне есть больше мороженого и печенья. Они сказали: „Нет, ты идеален, оставь все как есть“», — поделился артист.

По данным информагентства, премьера «Охоты на Санту» намечена на начало января следующего года. В центре истории сказочный герой, убийство которого заказал злобный ребенок.