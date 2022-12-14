Знаменитости 14 декабря 2022, 17:15 Лионель Месси установил личный рекорд по числу забитых мячей в составе сборной за год

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Всемирно известный футболист Лионель Месси установил собственный рекорд по количеству голов в составе сборной Аргентины. Об этом сообщил сайт Daily Moscow.

За текущий календарный год Месси забил шестнадцать голов за сборную Аргентины, что является абсолютным рекордом для футболиста.

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Отмечается, что свой шестнадцатый по счету гол Месси забил на Чемпионате мира по футболу в Катаре во время матча со сборной Хорватии.

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