Лионель Месси подарил Денису Мацуеву футболку

Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси поздравил российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева с юбилеем. Об этом сам музыкант написал в своем Instagram.

Футболист подарил Мацуеву свою футболку. На ней написано на испанском: «Для Дениса с любовью».

«Не могу не показать один из подарков, которые получил вчера к Дню рождения! Сам Лео Месси! Спасибо, Лео, тебе за подарок и твою гениальную игру!» — говорится в посте.

Свое 45-летие Мацуев отпразднует концертом в «Зарядье» в Москве 2 июля. Концерт будут транслировать онлайн. По словам музыканта, он любит проводить День рождения с друзьями на сцене, именно так он отмечает последние 25 лет.

Накануне пианиста поздравил с Днем рождения президент России Владимир Путин, отметил «Петербургский дневник». Он назвал Мацуева человеком яркого и необычайно щедрого таланта. Российский лидер оценил его уникальное мастерство, актерский темперамент и богатейший репертуар.