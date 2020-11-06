06 ноября 2020, 16:41
Лион Измайлов прокомментировал смерть Жванецкого
Писатель-сатирик, сценарист и артист эстрады Лион Измайлов прокомментировал смерть Михаила Жванецкого. Об этом сообщил RT.
По его словам, они были знакомы почти 40 лет. Измайлов считает, что раньше Жванецкого недооценивали, так как «до 1978 года его ни разу не напечатали в литературной газете». Стал известен он только после передачи «Вокруг смеха».
«По сей день он был самым лучшим писателем-сатириком в нашей стране», — уверен Лионов.