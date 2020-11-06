Лион Измайлов прокомментировал смерть Жванецкого

По его словам, они были знакомы почти 40 лет. Измайлов считает, что раньше Жванецкого недооценивали, так как «до 1978 года его ни разу не напечатали в литературной газете». Стал известен он только после передачи «Вокруг смеха».

«По сей день он был самым лучшим писателем-сатириком в нашей стране», — уверен Лионов.