Линдси Лохан вернется в кино

Линдси Лохан получит роль в фильме, который планирует снять Netflix. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Название фильма пока неизвестно. По жанру это будет романтическая комедия. Актриса сыграет «недавно обрученную, избалованную наследницу отеля», у которой произошла амнезия. В результате она познакомится с привлекательным мужчиной. Дата премьеры пока неизвестна.

Уточняется, что Лохан смогла вылечиться от алкогольной и наркотической зависимостей.

Ранее повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось» решили еще раз экранизировать на киностудии имени Горького. Премьера кинокартины запланирована на 2022 год.

Ярослава Пулинович готовит сценарий, завершить его хотят к осени. В этот раз сюжет киноленты будет приближен к литературному первоисточнику, а второстепенным персонажам уделят больше внимания.

«Мы будем подавать проект на поддержку в Фонд кино или Минкультуры. Наверное, в следующем году уже зайдем в производство с „Вам и не снилось“», — рассказала Слащева.