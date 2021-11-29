Линдси Лохан объявила, что выходит замуж

Скандальная актриса Линдси Лохан наконец решила остепениться. Девушка сообщила поклонникам, что выходит замуж, написал «ФедералПресс».

«Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья», — написала Лохан в Instagram, опубликовав совместное фото с возлюбленным, на котором видно кольцо с внушительным бриллиантом на пальце актрисы.

Избранником Лохан стал Бейдер Шэммес — бизнесмен, вице-президент международного банка Credit Suisse в Дубае, где и познакомилась пара.

Путь к счастью Линдси Лохан был долгим. Актриса получила мировую славу очень рано, еще в детстве став звездой фильмов «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница» и других. Ранняя известность не пошла ей на пользу: Лохан увлеклась наркотиками и алкоголем, перестала сниматься в кино, и долгое время фигурировала в прессе лишь как героиня статей о скандальных инцидентах, связанных с зависимостями. Однако позднее звезде удалось встать на ноги и к 35 годам она, судя по всему, стабилизировалась и избавилась от всех вредных привычек.