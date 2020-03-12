Линдеманн из-за коронавируса даст два концерта в Москве вместо одного

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит два раза в Москве. Такое решение солист принял для того, чтобы мероприятие соответствовало мерам безопасности из-за коронавируса.

Как пишет РИА «Новости», организаторы концерта Lindemann согласились с условиями и внесли изменения в формат выступления. Вместо одного концерта певец 15 марта выступит дважды — в 15:00 и 19:00.

«Концерты пройдут два раза: в 15:00 и 19:00. Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из них. Количество зрителей на каждом выступлении будет не более максимально допустимого», — сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что для тех, кто сможет посетить концерт в 15:00 бесплатно повысят категорию билета.

Концерт Линдеманна в Москве пройдет на «ВТБ Арене». Выступление пройдет не с Rammstein, а в рамках тура группы Lindemann.

Ранее Сергей Собянин временно запретил проводить в столице массовые мероприятия, число участников которых превышает пять тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе мэра, ограничения необходимы, чтобы свести к минимуму распространение коронавирусной инфекции.