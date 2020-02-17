Limp Bizkit выступили в Краснодаре, несмотря на травму гитариста

«Успешно справился с первым шоу, играя с поправляющейся сломанной рукой», — написал Борланд в Instagram после выступления в Краснодаре 16 февраля.

«Краснодар был восхитителен», — признался музыкант и добавил, что для игры ему хватило трех здоровых пальцев на левой руке.

«С большой любовью к России. С большой любовью к Краснодару», — подписал он фотографию.

Подписчики ответили Борланду, что ждут в следующем городе тура — Екатеринбурге, и пожелали выздоровления.

Выступление в Екатеринбурге состоится завтра, 18 февраля. Следующие выступления пройдут в Санкт-Петербурге и Москве.

История группы началась в 1994 году. Наиболее известными ее композициями стали песни «Take A Look Around» и «Behind Blue Eyes».