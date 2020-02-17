    17 февраля 2020, 20:56

    Limp Bizkit выступили в Краснодаре, несмотря на травму гитариста

    Ирина Нагайникова

    Первый концерт российского турне американской рок-группы Limp Bizkit прошел в Краснодаре. Сыграть все хиты музыкантам не помешали даже сломанные пальцы гитариста Уэса Борланда. Об этом сообщил «Царьград».

    «Успешно справился с первым шоу, играя с поправляющейся сломанной рукой», — написал Борланд в Instagram после выступления в Краснодаре 16 февраля.

    «Краснодар был восхитителен», — признался музыкант и добавил, что для игры ему хватило трех здоровых пальцев на левой руке.

    «С большой любовью к России. С большой любовью к Краснодару», — подписал он фотографию.

    Подписчики ответили Борланду, что ждут в следующем городе тура — Екатеринбурге, и пожелали выздоровления.

    Выступление в Екатеринбурге состоится завтра, 18 февраля. Следующие выступления пройдут в Санкт-Петербурге и Москве.

    История группы началась в 1994 году. Наиболее известными ее композициями стали песни «Take A Look Around» и «Behind Blue Eyes».