Лилли Коллинз показала фотографии со свадьбы

Актриса Лили Коллинз, звезда сериала «Эмили в Париже», вышла замуж за режиссера Чарли Макдауэлла. Фотографиями со свадьбы она поделилась с поклонниками в Instagram, написали Дни.ру.

Торжественное мероприятие прошло в в месте под названием Dunton Hot Springs в штате Колорадо — это живописный курорт с горячими источниками, водопадами и лесами. Присутствовали на свадьбе только друзья и члены семьи.

На фотографиях с церемонии Лили предстает в белом платье Ralph Lauren с кружевами и длинным шлейфом. По слухам, над свадебным образом актрисы работали стилисты Дженнифер Лопес — Мариэл Ханн и Роб Зангарди.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл стали парой в 2019 году. Актриса и режиссер объявили о помолвке год назад. Для обоих это первый брак, хотя Макдауэлл раньше уже оказывался в центре внимания журналистов из-за своих предыдущих звездных избранниц — например, Эмилии Кларк из «Игры престолов» и Руни Мары из «Девушки с татуировкой дракона».