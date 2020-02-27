Лика Стар рассказала, что испортило ее отношения с Пугачевой

Певица Лика Стар заявила, что ее отношения с Аллой Пугачевой переживали много этапов. Непростой период пришелся на время ее романа с Владимиром Пресняковым. В тот момент он был в гражданском браке с Кристиной Орбакайте.

В программе «Судьба человека» Стар рассказала, что ее отношения с Пресняковым завязались во время работы над их дуэтом. Вместе они исполняли песню «Падший ангел». Инициатором прекращения романа стал Владимир. При этом певица настаивает, что была не единственным увлечением Преснякова. Но от Пугачевой досталось именно ей.

«По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты. А Володя, как трусливый котенок, сказал мне „прощай“», — заявила Стар.

По словам певицы, потом ее внесли в черный список на телевидение.

«Спросите Аллу Борисовну, зачем она это сделала, на какие факты опиралась?» — отметили героиня «Судьбы человека».

Она добавила, что эта ситуация ее только закалила, а позже отношения с Пугачевой наладились.

Лика Стар получила популярность в 1990-е годы. Самые известные ее хиты — «Одинокая Луна», «Би-би такси», «Падай».

Ранее певец Михаил Муромцев обвинил Аллу Пугачеву в том, что она погубила его карьеру.