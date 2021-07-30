Лия Ахеджакова назвала «травлей» начатое разбирательство вокруг спектакля «Современника»

Лия Ахеджакова подозревает, что причиной скандала вокруг спектакля «Современника» могли стать неурядицы в самом театре. Такое мнение она выразила в беседе с РБК, сравнив происходящее с травлей.

«Кто натравил этих людей? Кто извратил все? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем кто. Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссером, и это последствия», — считает актриса.

Актриса считает, что некоторые люди сочли Рыжакова негодным для должности главного режиссера театра. Отсюда и жалобы на его постановку, предполагает Ахеджакова. Она рассказала, что до «Современника» пьеса «Первый хлеб» уже была поставлена на сцене в четырех городах России. Ни разу нигде не было претензий к содержанию спектакля и монологам героев.

Ранее стало известно, что Следственный комитет согласился проверить жалобы на спектакль «Первый хлеб». Такое поручение дал лично глава ведомства Александр Бастрыкин. Он отметил, что комитет будет оперативно реагировать на все факты оскорбления защитников Отечества.

Оскорбление ветеранов в спектакле «Современника» усмотрела общественная организация «Офицеры России». Общественники обратились с жалобой в Генпрокуратуру.