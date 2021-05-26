Лига безопасности интернета нашла пропаганду наркотиков в новых песнях Моргенштерна

В новых песнях рэпера Моргенштерна Лига безопасности интернета обнаружила пропаганду запрещенных веществ. Они направили обращение в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел (ГУНК МВД) России.

«Исполнитель Моргенштерн системно занимается пропагандой наркотиков в своем так называемом творчестве. Не исключением стал и новый альбом, в котором в трех треках волонтеры увидели прямую пропаганду и одобрение употребления наркотиков. В связи с этим мы обратились в ГУНК МВД России с просьбой о проведении проверки и привлечении к ответственности индивидуального предпринимателя Моргенштерна», — сообщила ТАСС директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Пропаганду наркотиков волонтеры Лиги обнаружили в песнях «Бебебе», «Ретро рейв» и «Ты ослеп». Мизулина заявила, что по ним уже прошла экспертиза, по результатам которой было составлено обращение в полицию.

Ранее Лига безопасности интернета пожаловалась в ГУНК МВД на песни «Розовое вино — 2» и «Family», в которых, по их мнению, рэпер пропагандирует употребление запрещенных веществ. В начале июня Зюзинский суд Москвы рассмотрит административное дело о пропаганде наркотических средств в видеоклипах рэпера. Рэпер вину не признает, защищать себя и свое творчество он поручил известному адвокату Сергею Жорину.