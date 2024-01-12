Знаменитости 12 января 2024, 11:51 Life: худрук Малого театра Соломин оставил правнукам солидное наследство

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Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин после своей смерти оставил правнукам не только солидное творческое наследие, но и материальное. Об этом сообщил Life.

По данным издания, за Юрием числятся две квартиры в центре Москвы. Одна находится в Спиридоньевском переулке, где артист проводил время после перенесенного инсульта, а другая — в Старом Толмачевском переулке. Также известно о даче Соломиных в деревне Валентиновке. С 40-х годов прошлого столетия там возводились дачно-строительные кооперативы МХАТа и Малого театра.

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У Соломиных есть дочь — 58-летняя Дарья, которая и является прямым наследником. Внучка артиста Александра подарила дедушке двух правнуков. Сейчас девушка вместе с семьей живет по соседству с родовым гнездом Соломиных — в Малом Патриаршем переулке.

Напомним, Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни после перенесенного в прошлом году инсульта.