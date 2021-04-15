Лидия Федосеева-Шукшина потребовала миллионную компенсацию от пасынка

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина потребовала денежную компенсацию от сына своего супруга, Бари Алибасова — младшего, за постоянные оскорбления в ее адрес, написал сайт kp.ru.

Женщина рассказала, что пасынок довольно часто отпускает обидные слова в ее адрес. На недавней пресс-конференции Бари Бариевич называл артистку «овощем» и «таджичкой».

«В минувшее воскресенье мы случайно пересеклись с ним на публичном мероприятии — аукционе в поддержку русского авангарда. Бари-младший проскользнул мимо. Ни слова извинений за несдержанность в мой адрес я от него не услышала. Долго думала и приняла решение жесткое», — отметила Федосеева-Шукшина.

Актриса потребовала у Алибасова-младшего один миллион рублей. В настоящий момент претензия отправлена в соответствующие органы. Если требования Лидии Николаевны не будут удовлетворены, она подаст иск в Пресненский районный суд.