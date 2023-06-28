Знаменитости 28 июня 2023, 17:59 Лидии Федосеевой-Шукшиной стало лучше, ее переведут в реабилитационный центр — СМИ Mash: состояние актрисы Федосеевой-Шукшиной улучшается РИА «Новости»

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Состояние 84-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной улучшается, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, актрису готовятся перевести в реабилитационный центр.

Уточняется, что неврологи уже направили туда документы. Федосееву-Шукшину ожидает курс оздоровительных процедур.

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Народную артистку госпитализировали в Москве в первой половине июня с подозрением на ишемический инсульт. Медики провели полное обследование. В середине месяца дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, рассказывала журналистам, что состояние матери оценивают как тяжелое, но динамика положительная.

В прошлом году актриса из-за возрастных проблем провела некоторое время в пансионате для пожилых людей. Ольга Шукшина заявляла, что матери вполне комфортно в этом учреждении, обстановка там по-домашнему уютная, даже есть библиотека и танцы.