27 февраля 2024, 18:17
Лидеру группы «Мираж» провели срочную операцию
Лидеру группы «Мираж» Горбашову провели срочную операцию после перелома ноги
Гитаристу группы «Мираж» Алексею Горбашову провели срочную операцию после перелома ноги, который он получил во время саундчека в московском клубе. Об этом он рассказал в беседе с «Московским комсомольцем».
После несчастного случая врачи порекомендовали музыканту носить ортез и воздержаться от концертов. Однако гитарист продолжил гастроли, из-за чего вновь оказался в больнице.
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«К сожалению, концерты не пошли на пользу: ногу пришлось оперировать, и скреплять кости титановыми вставками», — поделился Горбашов.
По его словам, операция вместе с титановыми пластинами обошлись в 133 тысячи рублей с учетом «персональной скидки». Еще 25 тысяч музыкант потратил на визиты к медикам, рентгены, анализы, ЭКГ и флюорограмму.
Горбашов добавил, что поскольку он не строго придерживался рекомендаций врачей, сломанные части кости разошлись, а нога распухла. После операции он передвигается на костылях. Швы планируется снять через 10 дней. Реабилитация может занять минимум три недели, а ближайшие два месяца музыкант будет выступать на сцене на барном стуле.
«Пока все ближайшие концерты в силе, я в состоянии перемещаться, правда, по терминалам аэропортов придется ездить на багги или в кресле-каталке», — заключил Горбашов.
Ранее стало известно, что артисту Леониду Агутину предстоит пожизненно пить разжижающие кровь препараты. Музыканту потребовалось хирургическое вмешательство после того, как у него обнаружили блуждающий тромб.
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