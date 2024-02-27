Знаменитости 27 февраля 2024, 18:17 Лидеру группы «Мираж» провели срочную операцию Лидеру группы «Мираж» Горбашову провели срочную операцию после перелома ноги Фото: Александр Гурешов / Викимедиа

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Гитаристу группы «Мираж» Алексею Горбашову провели срочную операцию после перелома ноги, который он получил во время саундчека в московском клубе. Об этом он рассказал в беседе с «Московским комсомольцем».

После несчастного случая врачи порекомендовали музыканту носить ортез и воздержаться от концертов. Однако гитарист продолжил гастроли, из-за чего вновь оказался в больнице.

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«К сожалению, концерты не пошли на пользу: ногу пришлось оперировать, и скреплять кости титановыми вставками», — поделился Горбашов.

По его словам, операция вместе с титановыми пластинами обошлись в 133 тысячи рублей с учетом «персональной скидки». Еще 25 тысяч музыкант потратил на визиты к медикам, рентгены, анализы, ЭКГ и флюорограмму.

Горбашов добавил, что поскольку он не строго придерживался рекомендаций врачей, сломанные части кости разошлись, а нога распухла. После операции он передвигается на костылях. Швы планируется снять через 10 дней. Реабилитация может занять минимум три недели, а ближайшие два месяца музыкант будет выступать на сцене на барном стуле.

«Пока все ближайшие концерты в силе, я в состоянии перемещаться, правда, по терминалам аэропортов придется ездить на багги или в кресле-каталке», — заключил Горбашов.

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