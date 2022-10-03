Лидера группы «Dельта» Константина Легостаева нашли в Сочи | 360°

Важное 03 октября 2022, 12:36 Поделиться Telegram

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Viber Лидера группы «Dельта» Константина Легостаева нашли в Сочи СК сообщил об обнаружении в Сочи лидера группы «Dельта» Константина Легостаева vk.com

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Пропавшего накануне певца Константина Легостаева обнаружили в Сочи, сообщила пресс-служба СК по Краснодарскому краю. Сейчас исполнитель находится в следственном отделе по Центральному району города.

Следователи выясняют, где находился 46-летний певец, а также все обстоятельства произошедшего.

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«Сегодня днем местные жители увидели мужчину на улице Первомайской города-курорта и сообщили об этом в правоохранительные органы <…> По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК.

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Об исчезновении исполнителя стало известно накануне. Он находился в Сочи, где проходила съемка клипа. Мужчина пошел купаться в море, но на пляж не вернулся. После этого спасатели начали поисковую операцию.

Друг Легостаева — певец и автор песен Павел Титов (Паскаль) рассказал, что не хочет верить в произошедшее. Он отметил, что несколько раз звонил исполнителю, но тот не ответил.

На новость о пропаже лидера группы «Dельта» отреагировал Филипп Киркоров. Он охарактеризовал Легостаева как «талантливого парня» и назвал случившееся кошмаром.

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