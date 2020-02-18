18 февраля 2020, 13:28
Лидер вольного народа из «Игры престолов» станет чудовищем в «Ведьмаке»
Норвежский киноактер Кристофер Хивью сыграет роль во втором сезоне американо-польского фэнтезийного телесериала «Ведьмак». Он известен как лидер вольного народа Тормунда в «Игре престолов». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Redanian Intelligence.
В новом сезоне Хивью станет Нивелленом, который превратился в чудовище. Это проклятие за его прошлые преступления.
По информации издания, актер исполнит роль харизматичного, остроумного и забавного члена аристократической семьи. Его персонаж требует большого эмоционального диапазона.
Ранее стало известно, что во второй сезон сериала «Ведьмак» от Netflix добавили нового героя. Им станет леший из серии книг Анджея Сапковского.