Лидер вольного народа из «Игры престолов» станет чудовищем в «Ведьмаке»

В новом сезоне Хивью станет Нивелленом, который превратился в чудовище. Это проклятие за его прошлые преступления.

По информации издания, актер исполнит роль харизматичного, остроумного и забавного члена аристократической семьи. Его персонаж требует большого эмоционального диапазона.

Ранее стало известно, что во второй сезон сериала «Ведьмак» от Netflix добавили нового героя. Им станет леший из серии книг Анджея Сапковского.