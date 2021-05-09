Лидер Rammstein выпустил второй клип на песню «Любимый город»

Немецкий певец Тилль Линдеманн выпустил еще один клип на песню «Любимый город», исполненную на русском языке. Локацией в этот раз послужил музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

Клип был опубликован на YouTube-канале музыканта. В нем лидер Rammstein поет «Любимый город» в сопровождении женского симфонического оркестра.

В клипе девушки одеты в белую одежду. Сам Линдеманн прогуливается по залам музея в черном костюме. За несколько часов клип собрал почти 34 тысячи просмотров, 16 тысяч лайков и 279 дизлайков.

В оригинале этот хит исполнил Марк Бернес. Немецкий певец перепел и выложил эту песню 22 апреля, а 23-го числа состоялась премьера клипа. В ролике Линдеманн сидел за штурвалом военного самолета. За это время клип посмотрели почти четыре миллиона раз.

Недавно Линдеманн выложил в своем Instagram снимок, стилизованный под Москву 1980-х годов.